Il tecnico nerazzurro, non è un mistero, spinge per avere il centrocampista inglese
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Che Curtis Jones sia il grande sogno di mercato di Cristian Chivu non è di certo un mistero: il tecnico dell'Inter considera il centrocampista inglese l'elemento giusto per alzare il livello della squadra e per inserire in rosa caratteristiche che al momento latitano.
Per questo motivo, secondo il Corriere dello Sport, l'interessamento dei nerazzurri prosegue, nonostante le richieste tutt'altro che economiche del Liverpool: "Il nome che più fa brillare gli occhi in questo momento al rumeno, non è un segreto, è Curtis Jones: avrebbe caratteristiche e giocate capaci di alzare ulteriormente il livello di una mediana già forte. Il discorso quindi, proprio su desiderio dell'allenatore, non è ancora chiuso, nonostante le richieste molto alte del Liverpool".
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