Nonostante le difficoltà nella trattativa, l'Inter non molla Curtis Jones. Il centrocampista inglese è una precisa richiesta di Cristian Chivu che vede nel giocatore il profilo giusto per completare il centrocampo nerazzurro. Come sottolinea Tuttosport, il tecnico ha un motivo in più per chiedere Curtis Jones: lavorandoci, può giocare anche da laterale destro a tutta fascia.

"L’allenatore vuole prenderlo per utilizzarlo come mezzala di inserimento nella convinzione di non avere un giocatore di quel tipo nella batteria dei centrocampisti, però - come dimostrano le zolle di campo calpestate a Liverpool nelle ultime due Premier League - l’inglese ha passato quasi tutto il tempo in fascia. Essendo poi un giocatore estremamente intelligente e duttile, in assenza di uno “specialista” che convinca tutti, l’allenatore potrebbe comunque avrebbe una freccia in più da giocarsi. Problema è che l’Inter, dopo i mancati acquisti di Palestra e Khalaili, non è ancora riuscita a individuare un profilo che metta tutti d’accordo a livello tecnico ed economico".

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"Assicurarsi Jones può aiutare ad attendere l’ultima settimana di trattative - quando inevitabilmente si aprirà il mercato delle occasioni - senza vivere con l’ansia. E - fatto per nulla secondario - Chivu avrebbe (finalmente) uno dei giocatori espressamente richiesti nelle riunioni fatte con i dirigenti per impostare la campagna acquisti. Problema è che serve uno sforzo da parte della proprietà. Il Liverpool continua a chiedere 40 milioni per il cartellino nonostante il contratto del giocatore vada in scadenza nel giugno 2027".

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"Lui, Jones, sta facendo davvero il possibile per mostrare attaccamento alla causa nerazzurra: ha messo un like alla notizia dell’arrivo di Stones all’Inter e ha negato un possibile accordo con il Nottingham Forest facendo naufragare la trattativa tra i club. L’Inter però non ha ancora trovato le forze per portare l’affondo decisivo".