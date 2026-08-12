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È un gioco di incastri. Per dare l'assalto a Curtis Jones, l'Inter deve prima vendere Davide Frattesi. L'inserimento della Lazio per il centrocampista italiano potrebbe sbloccare la situazione.

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"In questo gioco a incastri qualcosa si muove anche per Curtis Jones: lo scossone potrebbe arrivare grazie all’interessamento della Lazio per Davide Frattesi che ha necessità di rilanciarsi - pure in ottica azzurra - lontano da Milano. I contatti tra club sono proseguiti pure in serata e si tratta sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo a determinate condizioni. A centrocampo l’Inter deve liberare lo slot per l’inglese e l’assist in arrivo da Roma può (finalmente) convincere Oaktree a dare il via libera all’offerta per Jones, questo grazie anche al tesoretto che il lavoro di Ausilio e Baccin sta producendo sfruttando i talenti dell’Under 23: dopo i 3 milioni incassati per Kamate, obiettivo è prenderne 6/7 da Iddrissou", sottolinea Tuttosport.