L'Inter continua a spingere per regalare a Chivu il centrocampista inglese

Gianni Pampinella
Curtis Jones nervoso

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Spence e Curtis Jones. Sono i due grandi obiettivi dell'Inter che vorrebbe regalare a Cristian Chivu gli ultimi tasselli per completare la rosa, a netto di altre uscite non programmate come quella di Luis Henrique. Sul centrocampista inglese l'interesse rimane vivo e la chiave sarà l'uscita di Davide Frattesi.

Curtis Jones
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"L'inglese potrebbe accordarsi con la sua nuova squadra a gennaio da parametro zero, ma i dirigenti di Viale Liberazione vorrebbero dare a Chivu il nuovo rinforzo fin da subito. Rispetto alla prospettiva non così remota di perderlo a zero, il club di Anfield non potrà non pensare di abbassare le pretese economiche", sottolinea il Corriere dello Sport.

Curtis Jones

curtis jones (3)
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"Il punto di caduta per una possibile intesa è facile immaginarlo a quota 25 milioni, guarda caso la quotazione di Frattesi. In casa Inter invece Chivu è parecchio convinto dalle caratteristiche del venticinquenne di Liverpool, molto duttile e portato al palleggio e al possesso in termini di bagaglio tecnico. Una convinzione che aveva preso piede già lo scorso gennaio, quando poi i Reds stopparono tutto scontentando ovviamente il calciatore. Lo scenario può cambiare".

(Corriere dello Sport)

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