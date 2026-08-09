GUARRO e PACE EP12: Bivio, l'Inter ha scelto. Tutto su Diaby, Gonzalez. Nuova idea Jones

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Sfumato anche Romero per la difesa, ora l'Inter si è convinta: l'investimento pesante sul mercato verrà fatto su Curtis Jones. Lo spiega stamattina Tuttosport nella sua edizione odierna: "L’Inter è convinta che la rigidità del Liverpool possa venir meno negli ultimi dieci giorni di mercato.

Jones prenderebbe in rosa il posto lasciato libero da Frattesi (Asllani è di passaggio all’Inter) e per sbloccare l’impasse l’Inter potrebbe anche arrivare ad accettare un prestito con diritto di riscatto per l’azzurro. L’accordo con l’inglese è già stato trovato, resta da arrivare ai 40 milioni chiesti dal Liverpool che, per un giocatore che andrà in scadenza nel 2027 non sono pochi.

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Ma Chivu vuole Jones, Jones vuole l’Inter (ha rifiutato qualsiasi altra squadra) e, alla fine, c’è la convinzione che questo faticosissimo matrimonio sarà celebrato con piena soddisfazione delle parti".