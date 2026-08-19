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Curtis Jones sarà presto un nuovo giocatore dell'Inter: i nerazzurri hanno di fatto chiuso la trattativa con il Liverpool per il centrocampista inglese, dopo aver definito in mattinata gli ultimi dettagli con i Reds e con l'entourage del giocatore.

Getty Images

Per La Gazzetta dello Sport si tratta ormai solamente di ore per l'annuncio ufficiale, con tanto di visite mediche già fissate: "Buone notizie in casa Inter: la telenovela Curtis Jones è arrivata all'ultima puntata. Il Liverpool ha accettato la proposta del club nerazzurro, che ha deciso di stanziare trenta milioni per il cartellino del giocatore più cinque di bonus. La fumata bianca è arrivata dopo i colloqui con l'entourage del centrocampista, che ha dato il via libera alla nuova destinazione e ha subito accettato le condizioni economiche. L'ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore, con i nerazzurri che hanno già fissato le visite mediche per il nuovo rinforzo di Chivu".