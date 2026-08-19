Il centrocampista inglese, da settimane in cima alla lista dei desideri di Chivu, si appresta a diventare un calciatore nerazzurro
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Sky Sport conferma la notizia di Fabrizio Romano: l’Inter e il Liverpool hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Curtis Jones.
Il centrocampista inglese, da settimane in cima alla lista dei desideri di Cristian Chivu, si appresta a diventare un calciatore nerazzurro.
Jones all’Inter, le cifre
Nelle ultime ore, le parti hanno raggiunto un'intesa verbale per 32 milioni di base fissa più 4 di bonus.
Secondo Sky, manca da definire l'intesa totale con il giocatore e il suo entourage: poi si procederà con lo scambio dei documenti.
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