Il centrocampista inglese, da settimane in cima alla lista dei desideri di Chivu, si appresta a diventare un calciatore nerazzurro

Alessandro De Felice
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VIDEO / Materazzi, tuffo in mare per festeggiare il compleanno e un sold out

Sky Sport conferma la notizia di Fabrizio Romano: l’Inter e il Liverpool hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Curtis Jones.

Il centrocampista inglese, da settimane in cima alla lista dei desideri di Cristian Chivu, si appresta a diventare un calciatore nerazzurro.

Jones
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Jones all’Inter, le cifre

Nelle ultime ore, le parti hanno raggiunto un'intesa verbale per 32 milioni di base fissa più 4 di bonus.

Secondo Sky, manca da definire l'intesa totale con il giocatore e il suo entourage: poi si procederà con lo scambio dei documenti.

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