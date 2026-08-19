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L'Inter ha chiuso l'operazione Curtis Jones con il Liverpool. Dopo tanti mesi di corteggiamento, i nerazzurri hanno raggiunto un accordo verbale con il club inglese per il centrocampista. Ne ha parlato Fabrizio Romano su YouTube:

Getty

"In mattinata l'Inter ha sbloccato l'operazione con contatti che hanno portato a un accordo verbale sui 35 milioni di euro. Vi dicevamo che il Liverpool avrebbe potuto concedere un piccolo sconto rispetto ai 40 milioni e che si sarebbe accontentato di una cifra minore, grazie anche all'alleanza tra i nerazzurri e il calciatore, che non si è fatto più vedere in amichevole".

"Il dolore all'anca suonava come una voglia di andare via, all'Inter. Vi dicevo che il Liverpool non avrebbe voluto un euro in meno rispetto alla cifra pagata per Spence e siamo lì, stesse cifre. Il numero che mi dicono è 35. E' un pallino di Ausilio da gennaio. L'Inter regala dunque a Chivu Curtis Jones".