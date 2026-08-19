VIDEO / Garlando: "L'Inter ha in panchina un'altra squadra da scudetto. Chivu è come..."

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Curtis Jones è (finalmente) virtualmente un nuovo giocatore dell'Inter. Stando a ultimissime indiscrezioni riferite da Fabrizio Romano, infatti, i nerazzurri avrebbero trovato un'intesa verbale con il Liverpool sulla base di circa 35 milioni di euro.

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L'Inter, dunque, avrebbe ottenuto il via libera per il centrocampista inglese, che a breve sosterrà le visite mediche con il nuovo club:

"ESCLUSIVA: INTER, PRESO CURTIS JONES! HERE WE GO! Intesa verbale col Liverpool ora per 35 milioni di euro, accordo col giocatore da mesi e via libera all’operazione. Accordo verbale in atto per una cifra di 35 milioni, accordo anche con il giocatore e visite mediche programmate a breve", scrive Fabrizio Romano, che poi aggiunge attraverso i suoi canali: "Era un'operazione che l'Inter voleva fare a prescindere da ogni altra uscita dopo l'addio di Frattesi. L'accordo con il giocatore, pallino di Ausilio da gennaio, era chiuso da tempo".