Curtis Jones sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Come racconta Fabrizio Romano, i nerazzurri hanno avviato in questi minuti lo scambio di documenti
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Curtis Jones sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Come racconta Fabrizio Romano, i nerazzurri hanno avviato in questi minuti lo scambio di documenti con il Liverpool per il trasferimento a Milano del centrocampista inglese che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe svolgere le visite mediche di rito già in settimana:
"Curtis Jones pronto alle visite mediche con l’Inter già in settimana, i club hanno avviato lo scambio dei documenti. L’operazione toccherà i 35 milioni bonus compresi: era il numero che raccontavamo da mesi, ora confermato".
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