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L'Inter vuole farsi trovare pronta per l'inizio della stagione. Intanto la dirigenza è al lavoro per accontentare Chivu che chiede da tempo Curtis Jones del Liverpool, ieri fuori dai convocati.

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"La realtà è che, acciacchi a parte, il giocatore vuole Milano e l'Inter. Di rinnovare il contratto in scadenza nel 2027 non se ne parla e sebbene i nerazzurri non siano arrivati ai 40 milioni chiesti dal Liverpool, i 30-35 che si possono mettere in cassa abbassando leggermente le pretese sono meglio dello "zero" che potrebbe verificarsi tra un anno. Una casella a centrocampo si è liberata con la cessione di Frattesi, si continua a lavorare per il trasferimento di Massolin (sta per rientrare da un infortunio) in prestito e di Asllani, possibilmente a titolo definitivo. Non è escluso che parta anche Luis Henrique, per il quale c'è un principio di intesa con la Roma a 27-28 milioni di euro, anche se il brasiliano non ha ancora acconsentito a fare le valigie e i giallorossi stanno dando priorità ad altre operazioni", spiega il Giorno.