Altra cessione per l'Inter: il calciatore francese classe 2004 è stato acquistato titolo definitivo dal club spagnolo
GUARRO e PACE EP16: Massolin e Kamate, la situazione. Sorteggio, è andata bene. Curtis Jones...
Issiaka Kamatè lascia l’Inter a titolo definitivo: affare chiuso con l’Atletico Madrid. È quanto arriva da Matteo Moretto che aveva già raccontato nei giorni scorsi della trattativa per il calciatore nerazzurro con il club spagnolo.
Il giocatore sarà a disposizione di Fernando Torres, giocherà nella squadra B dell'AM.
Issiaka Kamate traspasado al Atlético Madrileño está cerrado.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 29, 2026
El coste ronda los 2 millones de euros más bonus + 30% sobre la futura venta y recompra. @marca https://t.co/vUmb4Ksccy
Andando più nel dettaglio, dall'operazione il club nerazzurro guadagnerà 2 milioni di euro e il 30% sulla futura rivendita. L'Inter conserva anche l'opzione di controriscatto, secondo quanto riportato dallo stesso giornalista.
© RIPRODUZIONE RISERVATA