Altra cessione per l'Inter: il calciatore francese classe 2004 è stato acquistato titolo definitivo dal club spagnolo

Eva A. Provenzano
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Issiaka Kamatè lascia l’Inter a titolo definitivo: affare chiuso con l’Atletico Madrid. È quanto arriva da Matteo Moretto che aveva già raccontato nei giorni scorsi della trattativa per il calciatore nerazzurro con il club spagnolo.

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Il giocatore sarà a disposizione di Fernando Torres, giocherà nella squadra B dell'AM.

Andando più nel dettaglio, dall'operazione il club nerazzurro guadagnerà 2 milioni di euro e il 30% sulla futura rivendita. L'Inter conserva anche l'opzione di controriscatto, secondo quanto riportato dallo stesso giornalista.

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