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L'avventura di Issiaka Kamate all'Atletico Madrid può finalmente iniziare. Il centrocampista francese, classe 2004, dopo aver lasciato l'Inter ha firmato un contratto con i colchoneros valido fino al 30 giugno 2030. Queste le sue prime parole dopo l'ufficialità del suo trasfeimento: "Sono molto emozionato per questa nuova sfida e non vedo l'ora di iniziare".