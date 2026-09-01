Si è chiusa la sessione estiva del calciomercato 2026: i voti alle squadre di Serie A
VIDEO / I voti al mercato dell'Inter durante la live di Fcinter1908
Calciomercato 2026
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Si è chiusa da pochi minuti la sessione estiva del calciomercato 2026: come sempre c'è chi è ampiamente riuscito a centrare i propri obiettivi, e chi si ritrova a fare i conti con quello che avrebbe potuto fare e che non è riuscito a concludere. È tempo di dare i voti alle varie squadre di Serie A tra promossi, rimandati e bocciati, partendo dalle valutazioni di Panorama.
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