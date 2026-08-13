Vasilij Kostov è uno dei giovani più promettenti in circolazione. Diversi top club, tra cui anche Inter e Arsenal, hanno mostrato molto interesse nei confronti del centrocampista serbo della Stella Rossa.

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Tuttavia il futuro di Kostov potrebbe essere in Turchia. Secondo il giornalista turco Ferhat Kiziltaş, il Galaatasaray ha presentato un'offerta da 25 milioni più il 15% sulla futura rivendita per accaparrarsi il giovane talento. Il portale serbo Sportal, ha cercato di verificare questa notizia, ma da ambienti vicini alla dirigenza la risposta che ha ricevuto è stata la seguente: "I media turchi ne parlano, ma l'offerta non è ancora arrivata".