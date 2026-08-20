Il Barcellona continua a incontrare difficoltà nella ricerca di un centravanti che sostituisca Robert Lewandowski. Il sogno del club blaugrana era Julián Álvarez, ma l'Atletico Madrid rimane irremovibile: l'argentino non parte. L'altra opzione è Lautaro Martinez, ma, dalla Spagna, confermano che per l'Inter il capitano è incedibile.

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"Il club italiano non vuole separarsi dal suo giocatore di punta e ha dichiarato l'attaccante incedibile. Il direttore sportivo Deco avrebbe già contattato i rappresentanti del giocatore, ma il club nerazzurro è irremovibile e non vuole cedere il suo miglior giocatore a così poca distanza dalla chiusura del mercato", sottolinea Directvsports.

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"Questa non è l'unica opzione presa in considerazione dal club catalano, che sta monitorando anche due attaccanti del Villarreal: Georges Mikautadze e Ayoze Pérez, due giocatori con profili e prezzi differenti. Il georgiano ha una clausola rescissoria di 78 milioni di euro, mentre quella dello spagnolo è di "soli" 30 milioni di euro".

(Directvsports.tv)