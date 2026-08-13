Il giocatore atterrerà a Roma Fiumicino alle 12.40, con le visite mediche programmate per le 14
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Manca ancora l'ufficialità, ma ormai Davide Frattesi si può considerare un nuovo giocatore della Lazio. Si conclude così dopo tre anni l'avventura del centrocampista a Milano con la maglia dell'Inter. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, domani sono previste le visite mediche del centrocampista. Il giocatore atterrerà a Roma Fiumicino alle 12.40, con le visite mediche programmate per le 14.
L’operazione si chiuderà sulla base di un prestito oneroso da un milione di euro, con obbligo di riscatto legato a due condizioni alternative: una riguarda il numero di presenze del giocatore, l’altra il piazzamento finale della Lazio, con l’obbligo che scatterebbe in caso di arrivo almeno al decimo posto. L’Inter manterrà inoltre il 50% sulla plusvalenza di una futura rivendita, mentre nell’accordo sono previsti anche 3-4 milioni di bonus.
(Gianlucadimarzio.com)
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