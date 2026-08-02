VIDEO / Vieri: "Inter, Stones colpaccio. L'obiettivo è vincere tutto". E su Mancini ct…

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"Io chiedo di alzare il livello, sicuramente ci piacciono giocatori che portino entusiasmo, che vogliano far parte di questo gruppo meraviglioso". Queste le parole di Cristian Chivu in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole di ieri col Manchester City.

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Secondo Libero, questa frase è stata interpretata da alcuni come critica alla società Inter sul mercato, ma il tecnico voleva dire ben altro: "La ragione per cui l’Inter conduce un mercato diverso dalle altre grandi italiane è anche questa presenza di risorse in più da valutare: Marello, ad esempio, ha solo 18 anni ma mostra enormi prospettive come quinto e potrebbe anche completare la batteria di esterni, evitando al club una spesa per un giocatore di cui non si è sicuri.

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L’idea di fondo è investire solo per dei giocatori che arrivano per essere titolari e alzare il livello. Lo ha spiegato anche Chivu: molti l’hanno presa come una critica, invece era semplicemente una spiegazione".