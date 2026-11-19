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L'Inter è attesa al rientro dalla sosta dalla delicata trasferta di Bergamo contro l'Atalanta, in programma domenica sera. E' ancora presto per azzardare una previsione sulle scelte definitive di Cristian Chivu, ma qualche indiscrezione, come riferisce Sky Sport, inizia ad emergere, visto che Zielinski e Carlos Augusto, tornati oggi, hanno svolto lavoro di scarico e che Akanji e Thuram sono pienamente disponibili nonostante i lievi affaticamenti muscolari avvertiti in nazionale.

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Lo svizzero, dunque, dovrebbe partire titolare al centro della difesa, con Bastoni sul centro-sinistra. A centrocampo, Barella e Calhanoglu quasi certi di una maglia, con Mkhitaryan e Sucic che si giocano l'ultimo posto. In attacco, Pio Esposito e Thuram favoriti per costruire la coppia titolare. Dietro, però, Lautaro c'è, visto che ha già svolto due allenamenti con il gruppo.

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Questa la probabile formazione dell'Inter: