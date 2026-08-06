Gianluigi Longari, esperto di mercato, nel rispondere ad un utente su X, ha spiegato come potrebbe sbloccarsi quest'incastro in difesa

Marco Astori
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Cristian Romero resta il primo obiettivo per l'Inter per la difesa, ma nelle ultime ore, complice la mancata uscita di Benjamin Pavard, l'Atletico Madrid si è inserito con forza sull'argentino.

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Gianluigi Longari, esperto di mercato, nel rispondere ad un utente su X, ha spiegato come potrebbe sbloccarsi quest'incastro in difesa.

Inter-Romero, accordo totale ma dipende da Pavard

"L’Inter deve fare un’uscita se non la fa non può procedere, se vuoi compra tu Pavard e vedrai che chiude Romero un minuto dopo", ha scritto.

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