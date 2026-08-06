Gianluigi Longari, esperto di mercato, nel rispondere ad un utente su X, ha spiegato come potrebbe sbloccarsi quest'incastro in difesa
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Cristian Romero resta il primo obiettivo per l'Inter per la difesa, ma nelle ultime ore, complice la mancata uscita di Benjamin Pavard, l'Atletico Madrid si è inserito con forza sull'argentino.
Gianluigi Longari, esperto di mercato, nel rispondere ad un utente su X, ha spiegato come potrebbe sbloccarsi quest'incastro in difesa.
"L’Inter deve fare un’uscita se non la fa non può procedere, se vuoi compra tu Pavard e vedrai che chiude Romero un minuto dopo", ha scritto.
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