Non sembra esserci nulla di concreto al momento tra l'Inter e Vasilije Kostov, talento classe 2008 della Stella Rossa. Lo spiega Gianluigi Longari

Marco Astori
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Non sembra esserci nulla di concreto al momento tra l'Inter e Vasilije Kostov, talento classe 2008 della Stella Rossa. Lo spiega Gianluigi Longari di Sportitalia.

Kostov

"Al di là delle voci di offerte imminenti, e di link legati a presunti rapporti con gli agenti di Vasilije Kostov, il classe 2008 della Stella Rossa non è ad oggi nella lista degli obiettivi prioritari dell’Inter", scrive su X.

Inter di nuovo su Kostov

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