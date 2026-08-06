Arrivano importanti novità sul futuro di Cristian Romero: l'Atletico Madrid sta facendo sul serio per il difensore ex Atalanta, nel mirino anche dell'Inter.

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"Contatto diretto in questi minuti tra l'Atletico Madrid e il Tottenham. L'Atletico sta aumentando l'offerta sul cartellino (era partito basso) per arrivare almeno ai 40 mln chiesti dagli Spurs.

L'Inter, in contatto anche nelle ultime ore, è rimasta nella stessa posizione di venerdì scorso: accordo su ingaggio e cartellino, ma serve una cessione. Pavard offerto a tutto il mondo: rifiuta al momento ogni destinazione. Anche l'Arsenal ha sondato con forza ma i rapporti con il Tottenham sono gelidi da anni. L'Atletico entra nel vivo", scrive Alfredo Pedullà su Twitter.