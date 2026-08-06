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Henrik Mkhitaryan, nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di due suoi giovani compagni di squadra come Aleksandar Stankovic e Luka Topalovic: "Stankovic? Ha intrapreso la strada giusta: gli serve un po' di tempo per adattarsi alla nuova realtà anche se conosce l'Inter dal settore giovanile. Una cosa è giocare nel vivaio, un'altra in prima squadra. Ma i due anni che ha fatto all'estero hanno dimostrato che meritasse di tornare alla base".

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Cosa gli consiglierebbe?

"Deve essere più veloce. È molto importante quando occupi quella zona del campo. Bisogna gestire i tempi di gioco, sapere quando accelerare e quando rallentare. Aleksandar sta facendo bene ma sono sicuro che piano piano farà anche meglio".

Topalovic un po' le somiglia, per la capacità di giocare tra le linee.

"Lo avete visto a Bologna qualche mese fa, all'ultima di campionato, quando ha inventato quel passaggio verticale. Gli auguro il meglio, perché ha i mezzi per diventare un ottimo calciatore".