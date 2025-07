Nel suo editoriale per Sportitalia, Gianluigi Longari ha parlato dell'Inter, eliminata ieri dal Fluminense nel Mondiale per Club

Scaricare ingaggi troppo pesanti da sostenere per chi non ha più la volontà di trascinare il progetto sportivo come nel ciclo precedente, ed affiancare alle uscite gli introiti per i cartellini che possano permettere di avviare il percorso di restaurazione di quella che ha solo la parvenza dell’armata che minacciava l’Italia e l’Europa di trionfare in tutte le competizioni cui aveva preso parte. Bene ha fatto anche Marotta, nella specifica riferita a Calhanoglu che ha evitato all’ambiente di trascorrere le settimane di vacanza interrogandosi su quale arcano male oscuro ci fosse all’interno di uno spogliatoio la cui compattezza ha sempre rappresentato un punto di forza che ha permesso ai nerazzurri di supplire alle carenze tecniche al cospetto delle grandi d’Europa".