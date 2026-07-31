Focus sugli acquisti e sul mercato di Marotta e Ausilio
VIDEO FCIN1908 / Inter, Stones ha firmato il contratto: l'uscita dalla sede di viale della Liberazione
Il mercato dell'Inter non si ferma. Nella giornata di ieri è arrivato John Stones, difensore del Manchester City. Un giocatore di qualità ed esperienza, che i tifosi nerazzurri hanno accolto con entusiasmo. Ecco con quali considerazioni ha analizzato il mercato nerazzurro Bruno Longhi: CONTINUA A LEGGERE.
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