Lookman e il post dell’allenamento, spunta pure il like di Thuram

Tanti tifosi interisti sembrano entusiasti di un possibile arrivo del giocatore dell'Atalanta e tra i tanti mi piace ad una delle sue ultime foto c'è pure quello del francese

Eva A. Provenzano Caporedattore 21 luglio 2025 (modifica il 21 luglio 2025 | 01:02)

Non c'erano suoi miei piace ai post di Lookman, almeno non a quelli più recenti. L'11 luglio il giocatore dell'Atalanta ha postato sui social la foto dagli allenamenti per la preparazione della nuova stagione. Non sappiamo esattamente quando sia stato messo, ma c'è un like particolare spuntato sotto le foto di Ademola. È quello di Marcus Thuramche probabilmente segue anche in vacanza le questioni nerazzurre, pure quelle di mercato.

Il giocatore interista di cui si è parlato tanto subito dopo lo 'scontro' a distanza tra Lautaro e Calhanoglu per il like alla replica del turco al capitano che sembrava aver tradito la ThuLa per molti potrebbe partire in vista dell'arrivo del giocatore dell'Atalanta. In tanti hanno ricordato della clausola di 75 mln valida solo per l'estero ma attivabile solo fino alla prima settimana di luglio.

Di fatto nessuno l'ha pagata. Chi volesse il giocatore dovrebbe imbastire una trattativa con l'Inter su quel prezzo e forse anche oltre. Ma l'idea emersa in seguito è quella secondo quale Chivu vorrebbe provar a lavorare su una convivenza di Ademola con il francese e l'argentino. Il like di Marcus è arrivato: sui social succedono molte cose, tante non hanno troppi significati. Ma un mi piace può a volte diventare un segnale lanciato in orbita e tanti tifosi se ne sono accorti. Moltissimi di loro hanno preso d'assalto lo stesso post per chiedere a Lookman di trasferirsi a Milano. Lui sembra ne abbia voglia, ma l'Inter non ha ancora soddisfatto la richiesta di 50 mln dell'Atalanta.