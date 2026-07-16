VIDEO / Moretto a FCINTER1908: "Proposto Kovacic! E l'Inter ha risposto..."

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Sul Resto del Carlino si parla della trattativa per il difensore del Bologna, John Lucumi, che è nel mirino dell'Inter e della Juventus:

La priorità resta parlare in primis con la Juventus e con l'Inter qualora rompesse gli indugi, dato che i nerazzurri sono impegnati nell'acquisto del laterale destro, dopo aver perso Palestra e Khalaili. I bianconeri, invece, sono pronti: il Leeds ha infatti completato l'acquisto di Muharemovic dal Sassuolo per 40 milioni e la metà andrà alla Juventus come percentuale sulla futura rivendita.

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Venti milioni che la Juventus intende mettere sul piatto per arrivare a Lucumi, cercando di ottenere uno sconto sui 28 previsti dalla clauso-la, in virtù del solo anno di contratto rimanente a Lucumi. Il Bologna pare intenzionato a chiederne 25.La Juventus intende trattare sui bonus, pronta pure a mettere una contropartita sul piatto per abbassare la cifra. Le parti parlarono di Miretti un mese fa, ma i 14 milioni richiesti dalla Juventus sono stati ritenuti troppi. Al Bologna, invece piace Vasilije Adzic (20), montenegrino che la Juventus strappò proprio ai rossoblù nel 2024, con una valutazione che si aggira intorno ai 10 milioni. La Juventus voleva cederlo in prestito e ora potrebbe aprire al trasferimento definitivo per tentare l'assalto a Lucumi.