Intervenuto su Youtube, Alfio Musmarra ha commentato così le parole di Piotr Zielinski dal ritiro dell'Inter in Germania:

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"Mi hanno colpito molto le dichiarazioni di Zielinski, uno Zielinski che punta sempre in alto, dicendo anche che in Champions si deve fare meglio. Mi fa piacere che anche i giocatori e anche Marotta e Ausilio abbiano questa mentalità di puntare in alto ma serve anche che la proprietà voglia puntare in alto e non vivacchiare e questo fa tutta la differenza del mondo.

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Se vogliamo vivacchiare, si vivacchia con questo mercato non da big, se si vuol puntare in alto, le squadre che hanno costruito vittorie negli anni, ogni anno inserivano un tassello pesante, questo è il calcio, altrimenti prendiamo in giro i tifosi"