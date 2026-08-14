Intervistato da TMW, Fabio Lupo, ex direttore sportivo della SPAL, ha commentato il mercato delle big di Serie A
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Intervistato da TMW, Fabio Lupo, ex direttore sportivo della SPAL, ha commentato il mercato delle big di Serie A. Ecco le sue parole:
"Vedo il rush finale di mercato interessante perché tutti devono ancora fare qualcosa per completare gli organici ed essere all’altezza della situazione”.
La Juve cerca ancora un portiere.“Questo del portiere è un aspetto importante da sistemare. Il Milan invece deve completare l’organico e anche il mercato dell’Inter non è concluso”.
Ha fatto un buon mercato anche la Roma.“Ha fatto un ottimo mercato ma penso che ancora qualcosa possa fare. Trovo che varie squadre siano da completare sia in testa che in coda”.
(Fonte: TMW)
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