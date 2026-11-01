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L'Inter in estate ha pensato davvero a una quinta punta da regalare a Cristian Chivu. E il club ci ha anche lavorato: ne parla così Fabrizio Romano sul suo canale YouTube in italiano:

Qui tutta la verità sul possibile ritorno di Mauro Icardi all'Inter

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“L’Inter si trova a fare i conti col discorso quinta punta. Tanti ci chiedono, il club può prenderlo? Chivu ha detto che si valuterà e si ragionerà. Bonny con la febbre, Pio Esposito anche, Lautaro infortunato… il club si è trovato in emergenza.

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L’Inter ha pensato in estate a una quinta punta, ha fatto valutazioni su un paio di giocatori, ha scelto di non procedere… per non prendere un giocatore tanto per. Non credevano ci fosse il profilo giusto", ha spiegato Romano.