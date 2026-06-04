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Pedullà: “Palestra? L’Inter lo prenderebbe domattina se facesse questa offerta”

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A Sportitalia mercato, Alfredo Pedullà ha spiegato la situazione Palestra nei dettagli: per l'Inter non esistono alternative
Matteo Pifferi Redattore 

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A Sportitalia mercato si è parlato di Marco Palestra con l'Inter che è seriamente interessata. Inizia il discorso Fabio Santini: "L'Atalanta mi deve spiegare perché 2 settimane fa il signor Palestra costava 35-40 mln e adesso siamo a 50-55"

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Criscitiello non ci sta: "Chi ha detto 40-45 mln?". E Pedullà si accoda: "Perdonami, non è assolutamente vero. E' assolutamente falso. Per l'Atalanta c'è sempre stata una valutazione". Santini risponde: "Cifra che aumenterà ancora".

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Getty

Pedullà, poi spiega nel dettaglio la situazione: Se l'Inter porta 50 mln più bonus prende Palestra domani mattina. Oggi è stata una giornata interlocutoria comunque. La teoria che per l'Atalanta basterà offrire 45 mln non è una mia chiave di lettura, è la verità, l'Atalanta non vuole quei soldi. Ritengono che più avanti si possa scatenare un'asta in Inghilterra. Per l'Inter c'è solo Palestra, non ci sono alternative ma servono quei soldi"

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