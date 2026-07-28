Pochi minuti a Karlsruhe per dimostrare il suo valore e candidarsi prepotentemente al ruolo di vice Dimarco. Mattia Marello è tra le note liete della prima uscita stagione dell’Inter, che continua a costruirsi giocatori in casa.

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Il laterale mancino si è presentato nel migliore dei modi, come sottolinea Tuttosport:

“Il mancino educato c’è, la personalità per andare a calciare i piazzati pure, la sagacia tattica può sempre migliorare ma l’attitudine è quella giusta”.

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Al momento sarà un calciatore dell’Inter Under 23 di Stefano Vecchi, sognando la prima squadra di Chivu:

“L’obiettivo è giocare un giorno in prima squadra, ma sono già contento di allenarmi con loro”.

In prima squadra, Marello ha rivelato di ricevere ottimi consigli:

“Chissà se, oltre a Chivu e a Kolarov (che, ha rivelato il classe 2008, sono prodighi di consigli nei suoi confronti) anche il numero 32 dell’Inter gli sta passando dei segreti per la successione”.

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L’exploit del classe 2008 sta convincendo tutti:

“Quel che è certo è che Marello sta conquistando il mondo Inter a grandi passi, pur essendoci arrivato non da molto”.

I numeri parlano chiaro:

“Fino a una stagione fa l’esterno era uno dei pezzi pregiati della Primavera dell’Udinese, club che lo ha fatto esordire tra gli Under 20 quando aveva solo 15 anni. Nell’estate del 2025 è arrivato il passaggio all’Inter, in prestito con diritto di riscatto. La sua stagione tra campionato e Youth League ha fatto sì che qualche settimana fa l’Inter confermasse l’interesse per il giocatore, definendo in modo definitivo il passaggio in nerazzurro per una cifra tra i 3 e i 4 milioni. Marello, del resto, ha timbrato qualcosa come 15 assist in stagione, conditi pure da 3 gol, finendo per essere considerato a mani basse come il migliore esterno sinistro visto all’opera nel concluso campionato Primavera”.

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Marello ha partecipato alla spedizione dell’Italia U19 all’Europeo di categoria, giocando da titolare le ultime due al posto di Cocchi, altro esterno sinistro pregiato di proprietà dell’Inter che è appena volato in prestito al Padova.