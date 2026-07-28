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Entrambi difensori centrali, entrambi protagonisti nelle ultime stagioni in Premier League, entrambi nel mirino dell'Inter: John Stones e Cristian Romero sono i nomi più caldi di questa fase del mercato interista. Un doppio arrivo a Milano? Due profili alternativi? Quel che è certo è che i nerazzurri stanno puntando su due giocatori di caratura internazionale, che presentano similitudini ma anche differenze importanti.

Età, costi e integrità fisica

Il primo confronto tra Stones e Romero riguarda l'età: l'inglese è un '94, l'argentino un '98. Il primo arriverebbe da svincolato, il secondo è ancora sotto contratto con il Tottenham: diverso, e di molto, l'eventuale impatto a bilancio della due operazioni. Simile, invece, la questione stipendio, con i due giocatori che, in caso di arrivo a Milano, andrebbero a percepire un ingaggio da circa 5 milioni di euro a stagione. Un altro aspetto in comune tra l'inglese e l'argentino riguarda l'efficienza fisica: nessuno dei due è storicamente esente da infortuni. Stones, nell'ultima stagione, ha giocato solo 9 partite di campionato, Romero 24. Entrambi, però, sono reduci da un Mondiale giocato da protagonisti, fino all'ultimo atto (5 presenze per l'ex Manchester City, 7 per il capitano del Tottenham).

Caratteristiche tecniche e tattiche

Sia Stones che Romero sono abituati a giocare in una difesa a 4, sia nei club che in Nazionale. Entrambi, tuttavia, hanno esperienza come centrale in una linea a 3 (soprattutto il secondo, avendola sperimentata anche in Serie A con Genoa e Atalanta), scenario che ritroverebbero all'Inter. Diversa sarebbe l'interpretazione del ruolo: miglior senso della posizione e maggiori capacità di regia per l'inglese, più forza fisica e aggressività in marcatura per l'inglese. Arrivando dalla Premier League, dove si gioca a ritmi più sostenuti e con una retroguardia molto alta, entrambi potrebbero trovarsi bene nelle idee tattiche di Cristian Chivu, che vuole ulteriormente aumentare il livello di intensità e di pressione della sua squadra.