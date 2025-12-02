La dirigenza dell'Inter ha in testa un nome ben preciso per rinforzare la porta della prossima stagione, che con ogni probabilità non vedrà Yan Sommer in rosa. Secondo quanto conferma La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri avrebbero scelto Guglielmo Vicario del Tottenham. Resta da convincere Oaktree visto che, per età, l'ex Empoli è fuori dai parametri indicati dalla proprietà:
Inter, Marotta ha scelto un nome: “Costa 30mln e ha 29 anni. Si proverà a convincere Oaktree”
La dirigenza dell'Inter ha in testa un nome ben preciso per rinforzare la porta della prossima stagione: le ultime
"Al momento, guadagna 2,5 milioni di sterline d ha un contratto fino al 2028: è una situazione in teoria “attaccabile” sul mercato, ma i problemi nerazzurri arrivano più in là".
"C’è da convincere Oaktree a investire una trentina di milioni su un 29enne, target fuori dai parametri del fondo. Al Tottenham, bottega carissima di suo, governa l’area sportiva Fabio Paratici, non il migliore amico della dirigenza nerazzurra".
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
