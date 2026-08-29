I due club hanno trovato l’intesa per il trasferimento del centrocampista francese: nell’accordo anche riscatto, recompra e percentuale sulla futura rivendita
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Proprio alla vigilia di Cagliari-Inter, i due club hanno definito un’operazione di mercato che riguarda Yanis Massolin.
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Il centrocampista francese classe 2002, arrivato ad Appiano Gentile dal Modena, si trasferisce in Sardegna con una formula che permette al Cagliari di valutarlo durante la stagione e all’Inter di mantenere il controllo sul suo futuro.
Prestito con diritto di riscatto e controriscatto
Massolin passa al Cagliari in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Il club rossoblù potrà acquistarlo a titolo definitivo al termine della stagione versando 7 milioni di euro.
A quel punto, però, l’Inter avrà la possibilità di riportarlo immediatamente a Milano esercitando la clausola di recompra fissata a 8,5 milioni.
In pratica, nel caso in cui decidesse di riprendersi il giocatore, il costo effettivo dell’operazione per i nerazzurri sarebbe di 1,5 milioni.
L’Inter mantiene anche il 10% sulla futura rivendita
C’è poi un altro dettaglio inserito nell’accordo. Qualora Massolin venisse riscattato dal Cagliari e rimanesse in Sardegna, l’Inter conserverebbe comunque una percentuale del 10% sulla futura rivendita del centrocampista.
Una struttura che consente quindi ai nerazzurri di lasciare spazio al giocatore per crescere e trovare continuità, senza perderne completamente il controllo. L’operazione viene chiusa proprio nelle ore che precedono Cagliari-Inter, con Massolin pronto a iniziare una nuova tappa della sua carriera in rossoblù.
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