VIDEO FCIN1908 / Inter, ritiro in Germania: ecco Frattesi e Asllani. E arriva lo sgambetto!

"Il nostro nuovo numero 23. L'Al-Jazira di Abu Dhabi ingaggia il centrocampista della nazionale albanese Kristjan Asllani in prestito dall'Inter". Così, in un post su X il club degli Emirati annuncia l'ingaggio dell'ex nerazzurro che era fuori ormai dal progetto dell'Inter dopo un anno in prestito prima al Torino e poi in Turchia al Besiktas.

Foto tratta da @AlJaziraFC_EN

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Kristjan Asllani for the first time at the Mohamed bin Zayed stadium #AlJaziraClub pic.twitter.com/eR5ZlIKVqL — Al Jazira Club (@AlJaziraFC_EN) August 29, 2026

Nel comunicato del club arabo non ci sono i dettagli dell'affare chiuso con la società nerazzurra: in Italia si è parlato di prestito oneroso da due milioni di euro e un diritto di riscatto che può diventare obbligo ad un determinato numero di presenze raggiunte. Il giocatore, come specificato dal club, vestirà la maglia numero 23. All'Inter indossava la 21 che è stata presa ora da Curtis Jones.

Our new No. 23



The #PrideOfAbuDhabi signs the Albanian National Team midfielder Kristjan Asllani on a loan deal from Inter Milan#AlJaziraClub pic.twitter.com/MFB8dNJQDv — Al Jazira Club (@AlJaziraFC_EN) August 29, 2026

La cifra pattuita con il club milanese per l'eventuale riscatto è di 5 mln. Sui social sono state pubblicate le foto del momento della firma e la prima volta del centrocampista al Mohamed bin Zayed Stadium.