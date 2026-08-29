GUARRO e PACE EP16: Massolin e Kamate, la situazione. Sorteggio, è andata bene. Curtis Jones...

Intervenuto ai microfoni di Tuttocagliari, Fabrizio Biasin ha parlato così di Cagliari-Inter, match in programma domani sera all'Unipol Domus e valido per la seconda giornata di Serie A:

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Getty Images

"Domenica mi aspetto una classica gara di agosto, con tante incognite e in cui le squadre non saranno al top in termini di tenuta fisico-atletica, col mercato ancora aperto. Di certo l'Inter cercherà di fare propria la gara, forte di una rosa più competitiva rispetto a quella del Cagliari, l'Inter ha intenzione di rivincere lo scudetto e ha intenzioni molto serie. Mi aspetto una squadra rossoblù attendista, che cercherà di non far giocare l'Inter e di colpire di rimessa.

Chi temere del Cagliari? È una squadra di cui i nerazzurri non dovranno temere un singolo, ma l'intero collettivo, anche se negli ultimi anni il risultato è sempre stato appannaggio proprio dell'Inter e spesso con largo margine. Ma ogni partita fa storia a sé e va giocata".

Getty

"Dovrebbe essere la partita di Curtis Jones, non credo dall'inizio ma a gara in corso sì. Non credo ci siano problemi se gioca uno o l'altro in attacco, ci saranno talmente tante partite… Mi fa sorridere perché c'è chi dice ora gioca Pio e non gioca Thuram e poi pretendono la quinta punta sul mercato. Cioè quindi il problema è che uno diventa un panchinaro o c'è bisogno della quinta punta? Le due cose non vanno insieme. Domani giocherà Pio Esposito perché Thuram non è ancora al 100%, durante la stagione e con l'inizio della Champions ci saranno rotazioni, avranno tutti minutaggi elevati"