L'Uefa ha annunciato i calendari e gli orari delle partite della Champions League 2026-2027.

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vede la prima partita, quella contro il Real Madrid di Mourinho, l'8 settembre a Madrid, alle 21. Sarà la gara che inaugurerà la League Phase dei nerazzurri che, dopo la pausa per le Nazionali, affronteranno ad ottobre Brugge e Shakthar a San Siro.

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Tra novembre e dicembre le gare con Feyenoord in trasferta, Stoccarda in casa e Borussia Dortmund in Germania. Inter-Liverpool si gioca a San Siro a gennaio e chiuderà la prima fase della Champions dei nerazzurri la trasferta contro il Bratislava.

Ecco date e orari nel dettaglio:

Martedì 8 settembre 2026, ore 21 — Real Madrid-InterMartedì 13 ottobre 2026, ore 21 — Inter-Club BruggeMercoledì 21 ottobre 2026, ore 21 — Inter-Shakhtar DonetskMartedì 3 novembre 2026, ore 21 — Feyenoord-InterMercoledì 25 novembre 2026, ore 21 — Inter-StoccardaMercoledì 9 dicembre 2026, ore 21 — Borussia Dortmund-InterMartedì 19 gennaio 2027, ore 21 — Inter-LiverpoolMercoledì 27 gennaio 2027, ore 21 — Slovan Bratislava-Inter

Tutte le partite della Phase league: