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Ormai non è un mistero: Curtis Jones è il centrocampista che Chivu vorrebbe per migliorare e rinforzare il reparto mediano dell'Inter.

"Il centrocampista inglese, in scadenza nel 2027, vuole una nuova sfida dopo aver passato tutta la carriera al Liverpool e l'Inter sarebbe ben contenta di accoglierlo a Milano per scrivere un nuovo capitolo. A rovinare i piani del classe 2001 e dei nerazzurri sono i Reds che, nonostante il contratto in scadenza tra meno di 12 mesi, non hanno intenzione di scostarsi dalla richiesta di 40 milioni di euro", si legge su Sport Mediaset.

"Del resto, il nuovo tecnico approdato ad Anfield, Andoni Iraola, ha fin da subito fatto capire di contare su Curtis Jones e che avrebbe fatto di tutto per fargli cambiare idea. Per ora non sembra essere riuscito nell'intento. I tifosi Reds dopo l'ultimo test chiedono a gran voce la promozione del giovane Trey Nyoni, centrocampista classe 2007 che ha fatto intravedere doti importanti in questa prestagione", aggiunge poi il portale.

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"In più in casa Liverpool sono sempre più convinti di dover acquistare diversi giocatori per completare la squadra a disposizione del tecnico spagnolo: i 35 milioni messi sul piatto dall'Inter per Curtis Jones potrebbero aiutare", la chiosa di Sport Mediaset.