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L'Inter vuole stringere per le priorità di questo mercato: l'esterno destro e il difensore. Queste le ultime novità sulle trattative secondo quanto riporta Sportmediaset:

Il direttore sportivo dell'Inter ha ben chiari gli obiettivi, bisogna capire se Oaktree avrà la capacità di colpire nei tempi giusti del calciomercato perché chiaramente servono anche i blitz. Su Spence perché questo è l'obiettivo, il profilo che piace di più, adesso è in vacanza, ha concluso il Mondiale, c'è da capire se De Zerbi, dopo il grande Mondiale che ha fatto l'esterno inglese, ha cambiato la posizione vorrà tenerlo o se invece lo può cedere per una cifra intorno ai 35-40 milioni che è quella stanziata dall'Inter. Sullo sfondo restano anche Molina e Read.

In difesa Pavard potrebbe eventualmente restare, ma anche in caso di questa scelta non è detto che non arrivi un altro difensore. anche se è stato proposto Stones, non è che faccia impazzire perché ha 32 anni, quindi non è esattamente in linea con i profili che sonda il fondo nordamericano, è un tipo di profilo che farebbe eccezione, ma è un'opportunità perché è svincolato. E allora l'Inter comunque pensa a un difensore, pensa anche a Romero, ma qui i costi cambiano, quindi bisogna capire se farà un altro investimento importante. Si parte da 60 milioni e soprattutto ci sarebbe da fronteggiare due club della Liga molto forti come Barcellona e Atletico Madrid