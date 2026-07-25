Il difensore tedesco è vicinissimo al prolungamento del contratto con il club nerazzurro fino al 30 giugno 2031
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Arrivano nuove conferme sul rinnovo di Yann Bisseck con l’Inter. Il difensore tedesco è vicinissimo al prolungamento del contratto con il club nerazzurro fino al 30 giugno 2031.
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Dopo le rivelazioni della Bild in Germania, arriva l’aggiornamento di Sport Mediaset attraverso il giornalista Orazio Accomando.
“Inter, come anticipato, fatta per il rinnovo di Bisseck fino al 2031. L’annuncio potrebbe arrivare già in settimana” ha scritto su X.
Inter, come anticipato, fatta per il rinnovo di Bisseck fino al 2031. L’annuncio potrebbe arrivare già in settimana. Ancora dei dettagli da formalizzare per Carlos Augusto, con cui il dialogo è costante.@sportmediaset https://t.co/HstG5PAxQt— Orazio Accomando (@OAccomando91) July 25, 2026
Spazio anche a Carlos Augusto:
“Ancora dei dettagli da formalizzare per Carlos Augusto, con cui il dialogo è costante”.
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