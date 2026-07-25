Il difensore tedesco è vicinissimo al prolungamento del contratto con il club nerazzurro fino al 30 giugno 2031

Alessandro De Felice
Inter Calhanoglu Sucic Bonny

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Arrivano nuove conferme sul rinnovo di Yann Bisseck con l’Inter. Il difensore tedesco è vicinissimo al prolungamento del contratto con il club nerazzurro fino al 30 giugno 2031.

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Dopo le rivelazioni della Bild in Germania, arriva l’aggiornamento di Sport Mediaset attraverso il giornalista Orazio Accomando.

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“Inter, come anticipato, fatta per il rinnovo di Bisseck fino al 2031. L’annuncio potrebbe arrivare già in settimana” ha scritto su X.

Spazio anche a Carlos Augusto:

“Ancora dei dettagli da formalizzare per Carlos Augusto, con cui il dialogo è costante”.

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