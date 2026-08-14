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Dopo il blocco momentaneo all'operazione, Inter e Lazio hanno continuato a lavorare e sembra esserci un nuovo accordo per il trasferimento di Frattesi in biancoceleste.

Getty Images

Come rivela Mediaset, infatti, sarebbe sbloccato l'affare con questa nuova formula: "Dopo il momentaneo stop da parte della Lega, i due club si sono seduti nuovamente al tavolo trovando l'intesa: i biancocelesti preleveranno il centrocampista con la formula del prestito oneroso (5 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 10. L'Inter si è garantita anche il 50% sulla futura rivendita".