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Inter e Lazio sono freneticamente al lavoro per sbloccare l'affare Frattesi, dopo gli intoppi degli ultimi minuti.

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Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport, infatti, la formula del trasferimento del centrocampista in biancoceleste potrebbe cambiare:

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"Lazio e Inter stanno lavorando su una nuova formula per sbloccare l’operazione Frattesi: un prestito molto alto a 5 milioni e un diritto di riscatto a 10 milioni più bonus più 50% di futura rivendita".