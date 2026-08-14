Inter e Lazio sono freneticamente al lavoro per sbloccare l'affare Frattesi, dopo gli intoppi degli ultimi minuti
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Inter e Lazio sono freneticamente al lavoro per sbloccare l'affare Frattesi, dopo gli intoppi degli ultimi minuti.
Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport, infatti, la formula del trasferimento del centrocampista in biancoceleste potrebbe cambiare:
"Lazio e Inter stanno lavorando su una nuova formula per sbloccare l’operazione Frattesi: un prestito molto alto a 5 milioni e un diritto di riscatto a 10 milioni più bonus più 50% di futura rivendita".
.@OfficialSSLazio e @Inter stanno lavorando su una nuova formula per sbloccare l’operazione Frattesi: un prestito molto alto a 5 milioni e un diritto di riscatto a 10 milioni più bonus più 50% di futura rivendita— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 14, 2026
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