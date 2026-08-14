"Ma il mercato dell'Inter sulle fasce non terminerà con Spence. I nerazzurri, infatti, se dovessero vendere Luis Henrique, vorrebbero acquistare un altro esterno ma con caratteristiche diverse. In questo senso, la squadra di Chivu ha sondato Diaby e Nico Gonzalez. L'idea è quella di avere in rosa un giocatore in grado di saltare l'uomo, da utilizzare come jolly in alcune specifiche partite o a gara in corso". Così a Skysport parlano del mercato nerazzurro.

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L'Inter in queste ore sta portando a termine l'affare Spence: il giocatore è arrivato a Milano ieri notte e questa mattina sta seguendo l'iter delle visite mediche che sono il preludio alla firma con il contratto di cinque anni a 3 mln + bonus a stagione pronto per lui. Al Tottenham 30 mln di euro, cinque mln di bonus e il 10% sulla rivendita del giocatore.

(Fonte: SS24)