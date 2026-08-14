Davide Frattesi è un affare chiuso tra Inter e Lazio. E questa mattina il giocatore era a disposizione per partire alla volta di Roma per sottoporsi alle visite mediche con il club biancoceleste. Ma l'operazione è al momento sospesa.

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

La Lega Calcio, da quanto raccolto da FCINTER1908.IT, non ha dato l'okei per il trasferimento del giocatore dal club milanese a quello di Lotito. In attesa di ulteriori sviluppi per ora si blocca l'affare che avrebbe portato il giocatore alla Lazio per un mln per il prestito oneroso, 14 mln di riscatto che diventa obbligatorio con determinate condizioni e una percentuale sulla rivendita.

Da quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Skysport la Lega Calcio ha comunicato che non può accettare il trasferimento per questioni legate agli indici finanziari del club biancoceleste. Per il momento quindi l'operazione resta in sospeso.