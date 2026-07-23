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L'Inter lavora sul mercato in entrata e non solo. Il club nerazzurro sta per blindare due giocatori importanti della rosa di Chivu. Le ultime sui due difensori, secondo quanto rivela Sportmediaset:

"È veramente imminente il rinnovo di Yann Bisseck fino al 2031 con adeguamento del contratto. Il difensore tedesco ha un contratto attualmente fino al 2029. L'Inter blinda Bisseck, un giocatore che l'Inter ha preso molto giovane e che ha valorizzato soprattutto nella scorsa stagione, che adesso rinnova per farne un pilastro del futuro".

Getty Images

"La notizia, forse per come si era mosso il mercato nelle prime settimane, forse ancora più clamorosa, è che è molto vicino anche il rinnovo di Carlos Augusto. Sembrava un giocatore in procinto di partire perché erano tante le sirene, soprattutto la Roma interessata, ma anche Carlos Augusto sta dialogando in maniera forte e convinta con l'Inter, si sono riaperti in maniera importante gli spiragli per il rinnovo e dunque Carlos Augusto dovrebbe rinnovare fino al 2030".