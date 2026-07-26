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Il difensore del Tottenham Romero continua a essere il primo obiettivo di mercato per l'Inter di Chivu. Trattativa non facile, ma il club è al lavoro, come segnala Sportmediaset:

Getty

E' una trattativa, un affare molto complicato per le richieste del Tottenham, che non scende dalla valutazione di 40 milioni di euro, e per le richieste di ingaggio del giocatore che in Inghilterra guadagna oltre 6 milioni netti a stagione. L'Inter lavora sul Cuti Romero, che è l'obiettivo primario per la difesa, tanti contatti anche in queste ore dalle parti, ma la trattativa resta, come detto, complicata, anche perché c'è una forte concorrenza su Romero, c'è l'interesse dell'Atletico Madrid e del Barcellona.