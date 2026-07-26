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L'Inter è al lavoro per cercare di chiudere il prima possibile l'operazione Romero, considerato il rinforzo perfetto per sistemare il reparto di Chivu. Poi si penserà agli altri reparti per chiudere la rosa nerazzurra.

Getty

"Cristian Romero è entrato prepotentemente nella lista dei nomi di Piero Ausilio e Beppe Marotta. In poco tempo ha scalato le gerarchie del mercato nerazzurro, fino ad arrivare in cima alle priorità. Una strategia completamente ribaltata dalle riflessioni portate avanti una volta sfumati, per motivi diversi, gli arrivi di Marco Palestra e Anan Khalaili. L’Inter ora spinge per completare l’arrivo del difensore centrale e colmare così il vuoto in rosa, in attesa poi di concentrarsi sul sostituto di Dumfries a destra. Sono due pedine che i nerazzurri possono pensare di accaparrarsi senza dover passare dal mercato in uscita, come invece bisognerà fare prima di provare ad accelerare anche sull’inserimento di un centrocampista, sperando di aprire in qualche modo più avanti uno spiraglio per Curtis Jones", spiega il Corriere dello Sport.