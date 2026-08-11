GUARRO e PACE EP13: Cosa pensa l'Inter di Bovio. Giù le mani da Stankovic, cedere questi 2
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L'Inter, come noto, è da tempo alla ricerca di un esterno per la fascia destra. I nerazzurri cercano un'alternativa a Diouf e Luis Henrique, finito nel mirino della Roma.
Oltre a Diaby, negli ultimi giorni è ritornato di moda il nome di Djed Spence, come sottolinea Mediaset: "Inter, si riapre la pista Spence. Previsti nuovi contatti con il Tottenham per l’esterno per un’offerta da circa 35M".
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