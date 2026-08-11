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Torna quindi nuovamente un nome che l’Inter ha sondato per diverso tempo: Djed Spence, in uscita dal Tottenham. La valutazione del giocatore si è abbassata rispetto alla fine di luglio. Il Tottenham chiedeva una cifra vicina ai 50 milioni di euro, ma dopo aver deciso di puntare su Spence, il club inglese lo ha comunque mantenuto sul mercato in uscita.

Nel corso di queste settimane Spence è rimasto disponibile alla cessione, ma non sono arrivate offerte vicine ai 50 milioni. Ogni squadra che si è presentata per chiedere informazioni sul giocatore ha sostanzialmente risposto: “No, grazie” di fronte a quella richiesta.

Ecco perché il Tottenham sta valutando con maggiore attenzione una cifra intorno ai 35 milioni di euro, quindi una valutazione decisamente più bassa rispetto a quella di fine luglio. Intanto da registrare il sondaggio della Roma per Luis Henrique che potrebbe partire per una cifra inferiore a quella di Spence, attorno ai 25 mln.

Getty Images

Frattesi è al centro anche del mercato dell’Inter, perché potrebbe essere il giocatore in grado di sbloccare tutta la situazione, soprattutto in relazione a quello che rimane il grande obiettivo: Curtis Jones.

Ci sono stati contatti da parte del Newcastle, soprattutto richieste di informazioni. Al momento, però, non c’è una trattativa concreta e calda che possa portare Frattesi lontano dall’Inter. Attenzione quindi alla possibilità che il mercato di Frattesi possa riaccendersi nei prossimi giorni.

(Sportmediaset)